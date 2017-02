Трамп заявив, що не знайомий з Путіним та не має угод з РФ

Очільник США Дональд Трамп заявив, що не знайомий з президентом Росії Володимиром Путіним та наразі не укладав угоди в Росії.

Про це мільярдер написав у своєму аккаунті в Twitter.

"Я не знаю Путіна, не маю ніяких угод в Росії, а мої ненависники божеволіють. Тим часом Обама може укладати угоди з Іраном, державою №1 щодо проблеми тероризму, без перешкод", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, що Трамп планує з'ясувати обставини обстрілів на Донбасі.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2017 г.