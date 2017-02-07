У Чернігові обговорили проблеми біженців

У Чернігові на базі Освітнього Дому Прав Людини 4-5 лютого пройшов тренінг на тему: «Захист прав біженців та шукачів притулку в Україні».

Ця навчально-комунікаційна подія відбулась зі сприяння Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. Керівник програм цього комітету Тухан Едієв в вітальному слові чітко розмежував поняття переселенців та біженців, акцентуючи увагу саме на останніх. Було зорієнтовано на відповідну нормативно-правову базу та очікування учасників. Йшлося про те, як громадські та волонтерські організації, юристи, журналісти, можуть створювати умови для захисту прав біженців та шукачів притулку в Україні.

Тренери БФ «Право на захист», практикуючи адвокати Остап Тимчий та Дмитро Богдан, спираючись на діючі нормативні документи, які регулюють захист прав названої категорії осіб, підкреслили правові нюанси побудови правових відносин в цьому напрямі. Застосовуючи норми Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», розкрили «біженську процедуру» на підставі реальних справ, які використовували в тренінгових завданнях. Визначаючи термінологію, вони торкнулись можливих і реальних прикладів недоброзичливого ставлення до тих, хто прибуває до України з інших території.

Систематизовано певний матеріал деяких проявів ставлення до названої категорії осіб, звернуто увагу на взаємини з державними органами, що реалізують державну політику у сфері біженців, надано чіткі меседжі та формулювання для відносин з державними структурами.

Запрошені учасники живо і зацікавлено відстежували напрям думок спікерів, ставили запитання щодо багатьох проблем, з якими вони можуть стикаються, визначали шляхи їх вирішення. Зрозуміло, що розвивати такі комунікації вкрай необхідно, тому, що такі проекти містять в собі деякі підходи до мудрості. Ми привчаємось діяти на випередження. Нам всім поступово треба змінювати словниковий запас. Бо як ми до світу, так і він до нас, треба зменшувати іміджеві втрати держави, впевнено крокувати із «тюрми народів». Цим ми будемо робити наш маленький внесок в належний моральний клімат, не заважати появі у нас «квітки пустелі», і не робити себе чужинцями серед світу. Саме так можна втілювати в життя важливу ідею класика: «Возьмёмся за руки друзья, чтобы не пропасть поодиночке».

Фьодор Руденко