У держбюджет України надходитимуть 95% ренти за видобуток нафти та газу

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1793-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з законом, до державного бюджету України зараховується 95% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

Крім того, 2% рентної плати за користування надрами зараховується до районних бюджетів за місцем видобутку відповідних природних ресурсів.

Також 1% рентної плати зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку.

Ще 3% ренти зараховується до бюджетів міст республіканського та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем видобутку. 2% ренти йтиме до бюджету АР Крим, обласних бюджетів за місцем видобутку.