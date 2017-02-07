У Кабулі внаслідок атаки смертника загинули щонайменше 20 людей

Щонайменше 20 людей загинули під час атаки смертника біля Верховного суду в Кабулі. Ще 45 людей отримали поранення.

Очікується, що кількість жертв зросте. Поранених вже доставили до лікарні.

За повідомленнями, вибух стався на парковці на території суду.

Ймовірно, нападник атакував працівників, коли люди, які працюють у лівій частині суду, йшли додому.

За даними ООН, кількість жертв серед цивільного населення Афганістану досягла нового піку - майже 3500 людей загинули у 2016 році.

Нагадаємо, комітет журналістської безпеки Афганістану повідомляє, що впродовж 2016 року в країні загинула рекордна кількість журналістів – 13.