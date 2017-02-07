У Львові представили експозицію "Емоції" Михайла Радя

Експозицію розгорнуто у Національному музеї ім. Андрея Шептицького.

Митцеві – 39 років. Художній фах здобув у Львівській академії мистецтв.

Учасник колективних і персональних виставок в Україні та її межами. Зокрема – у рідному Львові і Києві, також – у Бухаресті, Стамбулі, Торонто та Нью-Йорку.

На думку історика мистецтва Романа Яціва, Михайло Радь імпонує цілою низкою професійних рис.

«Сьогодні непросто утвердитися в абстрактному векторі мистецьких шукань, щоб уникнути паралелей з відомими концепціями авторів другої половини XX століття. Поза сумнівом, праця в цьому напрямку вимагає чималих зусиль і наявності цілісного внутрішнього духовно-культурного стрижня, – говорить професор Яців. – Михайло Радь, цілком зрозуміло, апелює до власної екзистенції, саме в ній знаходить відповідне «біонічне поле» (ритмічний резонанс) для організації малярського середовища своїх полотен. Тема виставки – «Емоції» – підтверджує органічність тих «викликів ірраціонального», які дозволяють саме в такий спосіб структурувати елементи безпредметності. Можу зазначити високу виконавську культуру автора, його прискіпливість до усіх чинників пластичного і світлоколірного наповнення простору картин. Виставка має цілісний асоціативно-варіативний характер, залишає гострі реакції сприйняття сучасним глядачем, який в Україні, на жаль, не завжди готовий оцінювати такого роду творчий вислів. В цьому вбачаю ще один позитив цієї виставки – виховання доброго суспільного смаку на актуальні явища мистецтва. У цьому ж контексті вбачаю і перспективність Михайла Радя як одно з цікавих репрезентантів молодого українського мистецтва».

Відчути «Емоції» Михайла Радя, представлені у Національному музеї (проспект Свободи, 20), можна до 26 лютого.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів