У Рівному громадські активісти створили "Раду реформ"

У Рівному об’єдналися найактивніші громадські організації міста. Усе задля того, аби разом розробити та втілювати програму реформування міста. Учасники об’єднання є експертами в різних галузях – від моніторингу публічних фінансів, впровадження електронних послуг до підвищення енергоефективності. Вони створили громадську платформу під назвою «Рада реформ Рівного». До неї увійшли 11 організацій та 2 громадські ініціативи.

«Кожен із нас готовий не лише критикувати владу і розказувати, як погано жити, а брати і робити. І ми це неодноразово демонстрували. У тому числі під час спільних кампаній, - пояснює член координаційної ради Громадянської мережі «ОПОРА», представник «Ради реформ Рівного» Андрій Токарський. - Ми маємо намір працювати над створенням нашого міста і, разом із тим, не хочемо, щоб за цей процес відповідав тільки мер та місцеві депутати. Тож основна наша місія – об’єднати зусилля, спрямовані на розвиток Рівного та проведення реформ в Україні».

Тим часом вже на сьогодні в організацій, що увійшли в «Раду реформ Рівного», є спільні напрацювання. Це, зокрема, створення у місті Громадського бюджету, в рамках якого буде реалізовано 31 проект на загальну суму 10 мільйонів гривень, діяльність наглядової ради при міському управлінні охорони здоров’я, яка не лише контролює, але й пропонує, моніторинг закупівель, які проводять за бюджетні гроші. Крім того, активісти разом боролися проти незаконного захоплення територій парків забудовниками.

«Наші організації багато років комунікують та співпрацюють між собою. І за цей час ми помітили тенденцію, що коли діємо разом, то отримуємо кращий результат. Таким чином набагато легше вдається відстоювати інтереси громади. То чому б нам не робити це системно? Створюючи об’єднання, ми вирішили, що будемо узгоджувати між собою ініціативи, - прокоментував голова правління ГО «Агенція суспільного розвитку», представник «Ради реформ Рівного» Сергій Пінчук. - Ми утворимо експертні групи за такими напрямами, як місцеве самоврядування, міське середовище, ЖКГ та енергоефективність, публічні фінанси, освіта, молодіжна політика. Насправді це незавершений перелік. Просто ми маємо досвідчених людей, готових працювати в цій сфері».

Разом із тим «Рада реформ Рівного» зацікавлена у розширенні і готова приймати нових учасників.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне