У військовій в'язниці Дамаска протягом декількох років були повішені тисячі ув'язнених, - AI

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) опублікувала доповідь, згідно з якою в сирійській військовій в'язниці Саєдная неподалік від Дамаска протягом декількох років були повішені тисячі ув'язнених.

Як вказується у доповіді AI, оприлюдненій в Берліні у вівторок, 7 лютого, в період з 2011 по 2015 роки режимом президента Башара Асада в тюрмі були страчені щонайменше 13 тисяч в'язнів, передає DW.

Згідно з доповіддю, щотижня у в'язниці Саєдная, яка серед в'язнів відома як "бійня", страчувались через повішання від 20 до 50 людей. Ці вбивства були санкціоновані владою Сирії, включаючи міністра оборони та верховного муфтія Сирії, та виконувались військовою поліцією.

Доповідь базується на інформації, яка була отримана від 84 свідків і експертів, в тому числі охоронців в'язниці, представників органів влади, колишніх в'язнів, суддів і адвокатів. За даними правозахисників, смертні вироки виносилися військовим трибуналом протягом декількох хвилин, а визнання в'язнями своєї "провини", як правило, вибивалися за допомогою тортур.

У AI зазначають, що останні дані щодо страчених у в'язниці Саєдная стосуються 2015 року, і, вочевидь, протягом 2016 року кількість жертв збільшилась на тисячі осіб, оскільки нічого не вказує на те, що сирійська влада та адміністрація в'язниці від цієї практики відмовились.

Як відомо, у звіті минулого року Amnesty International повідомила, що починаючи від 2011 року у тюрмах на території Сирії внаслідок катувань загинули більше 17 тисяч осіб. Ці цифри можна порівняти з кількістю жертв воєнних дій у провінції Алеппо, де відбувалось найзапекліше протистояння сил Асада та повстанців. З 2011 року тут внаслідок зіткнень загинула 21 тисяча осіб.

Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" відбили у сирійських повстанців, підтримуваних Туреччиною, місто Бзаа на півночі Сирії.