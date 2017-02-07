У ВР висловили протест через заяву посла ФРН про вибори на Донбасі

У Верховній раді обурені заявами посла України в Німеччині Ернста Райхеля щодо виборів на Донбасі за присутності російських військ і вимагають пояснення і спростування.

Про це повідомила віце-спікер ВР Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Ця позиція іде врозріз з мінськими угодами, їх першочерговим безпековим блоком, який вимагає негайного припинення вогню і виведення іноземних військ. Німецьких військ на Донбасі немає, а от російські є, вони є іноземними, Украіна - не Росія, і ці війська мають піти геть", - написала Геращенко.

Вона наголосила, що вибори на Донбасі мають проходити за стандартами ОДІР/ОБСЄ і там є чітко виписані безпекові критерії.

"І тому жодних виборів в незалежній Украіні і на жодній території незалежної Украіни в присутності окупаційних військ бути не може… Ці заяви йдуть врозріз з офіційною позицією Німеччини і канцлера Ангели Меркель, якій ми дякуємо за послідовну підтримку суверенітету і незалежності України", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що це не перше некоректне, недипломатичне публічне висловлювання посла, що відверто підігрує РФ.

"І ми очікуємо жорсткої реакції українського МЗС на ці заяви. Та і німецького також. Можливо, варто Німеччині подумати про заміну посла, який викликав таке обурення серед всіх політичних сил, що формують ВР незалежної України", - зазначила вона.

Геращенко також пропонує Райхелю приїхати в Авдіївку, Красногорівку, Широкіно, Мар'їнку, і на власні очі "промоніторити" готовність Донбасу до виборів під обстрілами з російських "Градів".

В свою чергу Ганна Гопко заявила, що МЗС України повинно негайно викликати посла Німеччини для того, щоб почути його спростування цієї заяви, а міністр Клімкін повинен доповісти українському парламенту про результати такої розмови.

Стало відомо, що Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.

Інформацію про ухвалення такого рішення підтвердили в прес-службі МЗС.

"Посла Федеративної республіки Німеччина запрошено до МЗС для отримання пояснень щодо його висловлювань, опублікованих в інтерв'ю виданню РБК-Україна", - заявила керівник прес-служби міністерства Олена Ващенко.

Вона не уточнила, яке саме з висловлювань посла стане предметом його спілкування з керівництвом МЗС. Джерела у дипломатичному відомстві додали, що з послом доручено зустрітися директору політичного департаменту Олексію Макєєву.

Водночас у дипломатичній службі наголосили, що йдеться про низку запитань до німецького дипломата. "Там низка некоректних висловлювань", - пояснив представник МЗС. Також у міністерстві висловлюють подив щодо того, що заяви, які розходяться з публічною позицією Берліну, звучать від Ернста Райхеля не вперше.