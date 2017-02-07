Українка Бондар здобула "срібло" з біатлону на Універсіаді

Біатлоністка Яна Бондар поповнила срібною медаллю скарбничку збірної України у передостанній день XXVIII Всесвітньої зимової Універсіади в Алмати (Казахстан).

У гонці з масовим стартом на 12,5 км у Бондар виникли складності в стрільбі стоячи - 5 штрафних кіл. Проте Яна блискуче компенсувала їх роботою на трасі і на останньому колі дистанції не залишила шансів суперницям у боротьбі за друге місце - росіянці Ларисі Кукліній і казахстанській біатлоністці Єлизаветі Бельченко, повідомляє Укрінформ.

Перемогу у мас-старті і своє друге "золото" домашньої Універсіади виграла Галина Вишневська, ставши найбільш титулованою спортсменкою змагань в Алмати - два "золота" і два "срібла".

Бронзовий призер Всесвітньої Універсіади в 15-кілометровій індивідуальній гонці Надія Бєлкіна цього разу посіла 6-те місце, Марія Кручова показала 9-й результат, Юлія Бригинець - 10-й.

В активі збірної України вже 9 нагород - 2 "золота", 3 "срібла" і 4 "бронзи".

У біатлонній програмі Універсіади залишилася чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км.

Всесвітні зимові студентські ігри-2017 завершаться 8 лютого.

Нагадаємо, українські лижники на Універсіаді-2017 у шістці кращих.