Українські стартапи увійшли в десятку переможців для участі у Starta Accelerator у США

Українські стартапи Agrieye і Protokol увійшли в десятку переможців євразійського відбору для участі у третій програмі акселератора Starta Accelerator у США.

«10 стартапів були відібрані з-понад 400 заявок в 30 країнах Європи і Азії з фокусом на Росію і російськомовних підприємців. Це топ-10 в сфері технологій у фінансах, медицині, кіберспорті і моді, штучний інтелект та управління споживачами для роздрібних мереж та електронної комерції, speech-to-text технології, гаджети», - прокоментувала Катерина Дорожкіна, директор і партнер Starta Accelerator, передає Hubs.

Проекти були відібрані в ході роуд-шоу в Росії, Україні, Білорусі, Польщі та Естонії, Латвії та Литві. Результатом 14-тижневої акселерації в офісі StartaAccelerator на Union Square стане не тільки розвиток бізнесу і відкриття офісу в США, а й залучення інвестицій від американських венчурних фондів та бізнес-ангелів.

Від України у програму потрапили агротехнологічний проект Agrieye і speech-to-text service Protokol, що дозволяє розшифровувати кілька голосів будь-якої зустрічі, інтерв'ю, конференції в текстовий файл, аналізувати отриманий текст і поширювати його серед учасників.

«Конкурс становить більш як 40 стартапів на місце, і резиденти проведуть три місяці у діловій столиці США з метою адаптації бізнес-моделі і позиціонування до реалій західного ринку, залучення американських клієнтів, а також акліматизації до життя у Північній Америці... Акселеративна програма Starta завершиться презентацією стартапів для нью-йоркських інвесторів в травні 2017 року», - зазначив Олексій Гирін, керуючий партнер Starta Capital.

Раніше компанія Starta Capital вже зібрала в свій інвестиційний портфель 16 команд, які взяли участь у перших двох акселераційних програмах.

Нагадаємо, українська компанія Qoderoom зробила для британського стартапу Doctaly унікальний майданчик для приватного медичного обслуговування.