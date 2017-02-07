Український форвард Зозуля залишається у "Бетісі"

Український форвард Роман Зозуля визначився із своєю подальшою долею. За інформацією телеканалів "Футбол 1"/ "Футбол 2", український форвард залишиться у "Бетісі".

Зазначається, що на даний момент футболіст схильний саме до такого рішення.

Однак, повідомляється, що сьогодні він ще має кілька зустрічей, щоправда, вони навряд чи вплинуть на його позицію.

У понеділок у Зозулі відбулось коротке спілкування з іспанськими журналістами. Українець повідомив, що на той час не обрав прийнятного для себе варіанту: чи здійснити перехід до "Райо Вальєкано", чи провести півроку без футболу у "Бетісі".

Про те, як Роман Зозуля став жертвою "гібридної війни" читайте у статті "Дня" "Покарання за... патріотизм?"