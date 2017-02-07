"Укрзалізниця" переходить в управління Кабміну

Кабінет міністрів вніс зміни до статуту Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", згідно з яким компанія переходить в управління уряду з метою підвищення її ефективності.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Кабміну.

Зокрема в повідомленні наголошується, що досі частина функцій, пов'язаних з управлінням ПАТ, була делегована урядом Міністерству інфраструктури. Своїм рішенням Кабмін відкликав ці делеговані функції, і відтепер всі рішення щодо управління компанії і її звітності будуть прийматися не одноосібно Мінінфраструктури, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом, до складу якого входить і міністр інфраструктури.

При цьому підкреслюється, що Мінекономрозвитку надано лише повноваження з підготовки проектів таких рішень.

"В умовах реформування такої могутньої і складної компанії, як ПАТ "Укрзалізниця", надзвичайно важливо мінімізувати будь-які ризики суб'єктивізму в прийнятті управлінських і фінансових рішень, а тому зміни в статут компанії однозначно підвищать ефективність у її роботі", - пояснюється в повідомленні.

Поряд з цим відзначається, що незабаром буде змінено також склад наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця", в який на конкурсній основі будуть відібрані та включені незалежні директори, як того вимагають зміни до законодавства.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив Балчуна у відсутності системних реформ на "Укрзалізниці".