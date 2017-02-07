В Україні обліковано понад 240 тисяч дітей-переселенців

В Україні станом на кінець січня було обліковано понад 240 тисяч дітей - вимушених переселенців.

Про це йдеться у відповіді Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України, повідомляє Укрінформ.

"Міністерством соціальної політики станом на 26.01.2017 обліковано 1 641 895 внутрішньо переміщених осіб, 1 322 216 сімей, в яких виховується 240 675 дітей", - зазначили у Мінсоцполітики.

Водночас у відомстві поінформували, що станом на сьогодні в різних регіонах України, за оперативними даними служб у справах дітей обласних та Київської міської державних адміністрацій, обліковано 1 440 внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (серед них 874 особи - з Донецької області, 511 осіб - з Луганської області, 55 осіб - з АР Крим) та 667 дітей, які перемістилися без супроводження батьків (серед них 438 осіб - з Донецької області та 229 осіб - з Луганської області).

У Мінсоцполітики також додали, що "найбільша чисельність внутрішньо переміщених дітей зазначених категорій обліковано в областях: Донецька - 389 осіб; Запорізька - 139 осіб; Київська - 305 осіб; Луганська - 154 особи; Одеська - 158 осіб, Харківська - 272 особи, м. Київ - 148 осіб".

Станом на жовтень 2016 року у Мінсоцполітики облікували 236 тисяч дітей-переселенців.

Нагадаємо, у Миколаєві представили проекти бізнес-інкубатора для учасників АТО та переселенців.