Валенса відкидає звинувачення у співпраці з спецслужбами ПНР

Екс-президент Польщі Лех Валенса заперечує інформацію про те, що він співпрацював зі спецслужбами комуністичної Польщі на початку 1970-х років, після того, як графологічна експертиз у так званій "справі Болека" довела, що він протягом багатьох років був агентом спецслужб ПНР.

Про це повідомляє AFP.

Експерти Інституту національної памʼяті Польщі нещодавно заявили про те, що немає жодних сумнівів у тому, що Валенса підписав угоду про співпрацю з таємною поліцією.

"Я клянуся, що я ніколи не присягав жодній іншій стороні", - заявив Валенса журналістам 7 лютого у Гданську.

"Я можу привести вам сотні різних експертів по почерку, які мають іншу думку", - сказав він.