Вінницькому обласному краєзнавчому музею подарували нові експонати

Дві пам’ятні медалі, присвячені героям оборони Севастополя часів Кримської війни, передали Вінницькому обласному краєзнавчому музею представники Вінницького історичного товариства. На одній з них зображений портрет адмірала Нахімова, а на іншій – матроса Петра Кішки. Художнє оформлення виробів належить Заслуженому художнику України Олексію Руденку, а задум – одному з провідних фахівців у галузі вітчизняної нумізматики Миколі Омельченку. Саме він виступив ініціатором створення медалей на честь видатних українців, одну з них вирішив присвятити селянину-кріпаку Петру Кішці, який народився і похований на Вінниччині.

«Урочиста передача двох пам’ятних монет відбувалася в рамках постійно діючої акції «Подаруй музею експонат». Передали їх до фондів нашого закладу представники Вінницького історичного товариства Максим Царенко та Олександр Федоришен. Медалі належать до серії «Видатні україніці», а саме «Захисники Севастополя». Виготовлені вони зі сплаву кольорових металів, а вийшли тисячним тиражем на монетному дворі Національного банку України, – розповідає головний зберігач фондів музею Тетяна Євсейчева. – Ці експонати є дуже цінними для музею, оскільки інформації про Кримську війну у фондах небагато. Важливим є й той факт, що на одній з них зображений наш земляк Петро Маркович Кішка, який, за народними переказами, відзначився сміливими, ініціативними діями, хоробрістю і винахідливістю в бою, особливо талановитим був у розвідці. Досі ми не мали жодного експонату, який був би присвячений його постаті. І символічно, саме з нагоди 135-ої річниці від дня смерті Петра Кішки музей отримав медаль з його портретом».

Пам’ятні медалі поповнять нумізматичну колекцію музею, яка наразі налічує близько сотні експонатів – це монети, нагороди, боністика. Розмістити нові експонати у музейній експозиції планують вже завтра, 8 лютого.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надане автором