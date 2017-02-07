Внаслідок обстрілу бойовиків загинув 15-річний юнак, - Аброськін

Бойовики розстрілюють з мінометів Курдюмівку (Торецьк), смертельно поранивши юнака 2001 року народження.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їхній син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер. Обстріл бойовиками селища триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу бойовики 78 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий.