ВРУ збільшила штрафи за засмічення лісів у 5 разів

Верховна Рада збільшила штрафи за засмічення лісів у п'ять разів. Парламентарі 254 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.

Ухваленим законопроектом збільшення штрафів у 5 разів за засмічення лісів. Крім цього, законопроект створює додаткові бар'єри для фізичного знищення лісів, зокрема через так звані санітарні рубки.

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття цього закону буде сприяти приведенню українського законодавства у відповідність до міжнародних договорів з охорони рідкісних видів тварин та рослин, їх середовищ перебування (зростання), посиленню захисту територій і об’єктів природно-заповідного фонду, посиленню боротьби з браконьєрством.

Нагадаємо, сьогодні спікер ВРУ Андрій Парубій відкрив 6 сесію парламенту 8 скликання.