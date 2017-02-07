Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю-хабарницю Горбатенко

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Сєверодонецького міськсуду Олену Горбатенко.

Відповідним рішенням було задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Укрінформ.

"Відсторонити суддю Сєверодонецького міського суду Луганської області Горбатенко Олену Михайлівну від здійснення правосуддя у зв`язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду в кримінальному провадженні за її обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ або закриття вказаного кримінального провадження", - оголосив очільник ВРП Ігор Бенедисюк.

Як відомо, 16 грудня 2015 року детективи НАБУ спіймали на отриманні хабара суддю Сєверодонецького міського суду Луганської області Олену Горбатенко. За інформацією правоохоронців, суддя через посередників вимагала хабар у розмірі 4 тис. доларів США за звільнення особи від відбування невідбутої частини покарання та зняття арешту з автомобіля.

У січні стало відомо, що суддя Горбатенко має квартиру та банківський рахунок в Іспанії. Про це повідомила "Перша інстанція" з посиланням на ухвалу Солом'янського суду Києва від 21 січня. За інформацією видання, у ході обшуку за місцем проживання судді Горбатенко слідчі вилучили документи, що вказують на купівлю квартири в Іспанії. Також у судді виявлено кошти в банку "Bankia S.A." (Валенсія, Іспанія). Під час слідчих дій було вилучено 2 тис. євро та 60 100 доларів США, ювелірні вироби. 21 січня суд наклав арешт на 3 автомобілі, квартири в Луганську та Сєверодонецьку, що належать судді Горбатенко. Також у неї було знайдено та вилучено $37 тис., 2000 євро та багато прикрас із золота. У ході досудового розслідування накладено арешт на три автомобілі, квартири в Луганську та Сєверодонецьку; Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України служительку Феміди відсторонено від посади.

13 липня НАБУ повідомило, що іспанський суд наклав арешт на квартиру та банківський рахунок Горбатенко.

Свою кар'єру Горбатенко розпочала у 2008 році. У лютому 2012 року її обрали суддею безстроково, а вже у вересні вона стає заступницею голови суду.

Справу обвинуваченої у хабарництві судді розглядає Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Нагадаємо, сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила зміни, які спрощують арешт суддів.