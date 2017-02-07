ЄС надала фіскальній службі прилади для пошуку наркотиків

Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України передала Державній фіскальній службі обладнання для пошуку наркотиків і прекурсорів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"З огляду на те, що економіка України все більше інтегрує в ЄС завдяки поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі, та зважаючи на зростання транскордонної торгівлі, все більш важливою стає активізація транскордонного співробітництва в спільній боротьбі з незаконним обігом наркотиків", - підкреслив глава місії Кястутіс Ланчінскас.

Обладнання передане в безповоротне користування. Ланчінскас запевнив про готовність у подальшому надавати підтримку ДФС як шляхом консультацій, так і технічного забезпечення.