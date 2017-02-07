Сили народного духу не вмруть, не загинуть, бо є ті, хто в нас будить надію та віру
Олександр Русов, український етнограф, фольклорист і громадський діяч

ЄС планує посилювати підтримку України, - Могеріні

7 лютого, 2017 - 09:03
Фото Reuters

Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.

"ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у "нормандському форматі" та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ", – зазначила Могеріні, передає Радіо Свобода.

Водночас, каже вона, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співробітництва.

"ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції", – наголошує Могеріні.

Голова європейської дипломатії додає, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, які покликані покращити умови життя українців.

6 лютого у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стояло першим у плані засідання під головуванням Федеріки Могеріні. Інші питання наради – Лівія, Близький схід, Єгипет і діалог між Сербією та Косово.

Новини партнерів
Loading...