ЄС планує посилювати підтримку України, - Могеріні

Представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ співдружності заявила, що Євросоюз планує посилювати підтримку України різними шляхами.

"ЄС бажає супроводжувати й навіть більше підтримувати наших колег у "нормандському форматі" та роботу ОБСЄ на місцях. Ми про це говорили з представниками Австрії, яка головує в ОБСЄ", – зазначила Могеріні, передає Радіо Свобода.

Водночас, каже вона, боротьба з корупцією в Україні для ЄС є ключовим елементом співробітництва.

"ЄС продовжуватиме допомогу Україні, особливо, в зусиллях, які докладають президент, прем’єр-міністр та уряд для реформування країни у сенсі соціальних та економічних заходів та антикорупції", – наголошує Могеріні.

Голова європейської дипломатії додає, що особливу увагу в ЄС приділятимуть наданню з боку держави населенню послуг, які покликані покращити умови життя українців.

6 лютого у Брюсселі проходило засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Українське питання стояло першим у плані засідання під головуванням Федеріки Могеріні. Інші питання наради – Лівія, Близький схід, Єгипет і діалог між Сербією та Косово.