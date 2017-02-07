ЄС продовжить санкції проти Януковича ще на рік, - ЗМІ

Європейський Союз продовжить санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його співробітників, котрих звинувачується у розкраданні державих коштів.

Польське радіо дізналося, що санкції буде продовжено на наступний рік.

Євросоюзні дипломати підтверджують інформацію про те, що є згода серед усіх євросоюзних країн щодо продовження санкцій проти Януковича та його співпробітників. Рішення буде офіційно оголошено вже незабаром. Продовження санкцій означає, що до лютого наступного року замороженими будуть активи в європейських банках, які належать до колишнього президента України та 15 його співробітників.

Санкції проти Януковича та його найближчих співпрацівників було застосовано у квітні 2014 року. Колишній президент України багаторазово піддавав сумнівам обґрунтування цих обмежень, Янукович стверджував, що в момент застосування санкцій проти нього не було відкрито жодних проваджень. Колишній президент України оскаржив санкції у Європейському суді, який признав йому часткову рацію. Судді, однак, не скасували обмежень з 2015-2016 років, оскільки тоді проти Януковича та його співробітники велися розслідування у справі привласнення державних коштів та їх незаконнного перевезення за кордон.

Нагадаємо, що Меркель закликала президента РФ вплинути на бойовиків на Донбасі.