Армія Іраку відбила у ІД урядові будівлі в Мосулі

Іракські війська відбили у "Ісламської держави" урядові будівлі в Мосулі у рамках наступу, метою якого є витіснення ісламістів з міста.

Це завоювання може прокласти шлях до густонаселених районів центру міста, де досі перебувають бойовики.

З міста щодня втікають тисячі цивільних.

У свою чергу, Мосул є останнім оплотом ІД в Іраку. Східна частина міста перейшла під контроль іракських урядових сил у січні.

Іракські сили розпочали раптовий наступ на урядові будівлі вночі.

Хоча, за повідомленнями, більшість цих будівель зруйновано, їхнє повернення під контроль уряду є стратегічним і символічним здобутком.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй повідомляє про кризову гуманітарну ситуацію в іракському місті Мосул, де тривають бої за звільнення території з-під контролю терористичної організації ІД.