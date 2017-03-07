Австралія буде співпрацювати з Україною у сфері запобігання самогубствам

Провідна австралійська організація з надання кризової підтримки Lifeline Australia розглядає можливість співпраці з Міністерством охорони здоров’я України у сфері запобігання самогубствам.

"Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун звернулася з проханням до Lifeline Australia провести експертизу наявних в Україні ресурсів для розбудови лінії кризової підтримки і запобігання самогубствам", - про це на свій сторінці у соціальних мережах повідомив генеральний директор Lifeline Australia Пітер Шмігель.

"На запрошення українського міністра найближчим часом Україну відвідає виконавчий директор Фонду Lifeline Research і один з найкращих експертів Австралії у сфері запобігання самогубствам - Алан Вудвард", - наголосив він.

За словами очільника Lifeline Australia, головним об’єктом ймовірної співпраці стануть такі соціальні групи як учасники збройного конфлікту та внутрішньо переміщені особи. У посольстві України в Австралії підтвердили роботу з австралійською стороною над реалізацією згаданого проекту.

"Посол України Микола Кулініч обговорив з керівництвом та провідними експертами австралійської благодійної організації "Лайфлайн" можливість надання допомоги Україні у сфері надання психологічної допомоги переміщеним особам та учасникам бойових дій. Щиро вболіваємо за успішну реалізацію цього важливого для України проекту", - йдеться у повідомленні на веб-сейті дипустанови.

Lifeline Australia – одна з найвпливовіших некомерційних організацій Австралії, яка надає безкоштовну, 24-годинну кризову телефонну допомогу з профілактики, підтримки психічного здоров'я та емоційної стабільності. Телефонна кризова підтримка здійснюється через мережу Lifeline-центрів як зусиллями волонтерів, так і штатного персоналу. Lifeline отримує понад 400000 дзвінків щорічно. Ефективність роботи мережі визнана та активно підтримується урядом Австралії.

Нагадаємо, уряд України схвалив угоду про співпрацю з Австралією у галузі ядерної енергетики.