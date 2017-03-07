Данилюк розказав про оновлений меморандум України з МВФ

Оновлений меморандум України з Міжнародним валютним фондом містить у собі положення про пенсійну, земельну, банківську та інші важливі реформи. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Насправді треба розуміти головне, чого хоче МВФ, і чого хочемо ми – це справедливої збалансованої пенсійної системи", - розповів голова Мінфіну.

За його словами, для цього потрібно провести пенсійну реформу, яка збалансує Пенсійний фонд, щоб там не було дефіциту.

"Не одразу, звичайно, але це має бути певний період, певний вектор для того, щоб позбавитись дефіциту Пенсійного фонду, щоб люди отримували стабільну пенсію й мали чітке розуміння того, що в майбутньому пенсія буде справедливою", - додав він.

Як зазначається, у меморандумі є і положення ринку землі. Зі слів Данилюка, ринку землі в Україні де-юре не існує.

"На практиці він є, землі купуються, продаються, все відбувається за сірими, дивними схемами", - констатував міністр. Тому так важливо досягнути зараз, щоб ринок землі запрацював, особливо для агросектору.

"Це наша конкурентна перевага – агросектор, але через обмеження, які ми самі встановили, ми не тільки робимо наших громадян біднішими, але також штучно обмежуємо потенціал агросектору", - зауважив глава мінфіну.

У меморандумі, як повідомляється, йдеться і про реформу державних банків.

"Зараз ми володіємо як держава 55% банківської системи. Це надзвичайно висока частка, і нам необхідно якомога скоріше покращити роботу цих банків, щоб вони не "викривлювали" конкуренцію, а також спланувати, як виходити з цих банків, бо зрозуміло, що держава не може володіти 55% на ринку, це шкодить розвитку економіки", - зауважив Данилюк.

Нагадаємо, 4 березня МВФ погодив оновлений меморандум про економічну і фінансову політику України.