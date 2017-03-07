Держдеп підтвердив підтримку України у боротьбі з агресією РФ

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав зустріч з главою Держдепартаменту США Рексом Тіллерсоном "продуктивною" та повідомив про те, яку позицію нова адміністрація в Вашингтоні займає відносно України.

Про це він розповів за результатами переговорів у вівторок у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Щойно у мене була дуже хороша, продуктивна зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсонон. Він запевнив мене, що Сполучені Штати будуть послідовно продовжувати підтримку України в боротьбі з російською агресією, що Україна є одним із ключових партнерів США у регіоні", - зауважив глава українського МЗС.

За його словами, з американського боку прозвучала позиція, що Сполучені Штати будуть також послідовно підтримувати Україну на шляху реформ.

Клімкін поінформував, що серед питань обговорювалось також, як американська сторона може зробити більше в плані допомоги українським реформам.

"І, звичайно ми домовились про те, яким чином ми будемо працювати далі над ключовими викликами, що стоять перед нами", - зазначив міністр.

Коментуючи домовленості щодо підготовки зустрічі президентів США і України, глава МЗС зазначив: "Ми обговорювали контакти, про які я не можу сказати дуже детально, але звичайно, ми говорили й про те, яким чином ми будемо взаємодіяти разом в найближчому майбутньому у сфері нашої протидії російській агресії".

Він окремо підкреслив, що під час зустрічі дуже чітко прозвучало, що "питання України жодним чином не буде вирішуватись у контексті з іншими питаннями".

Нагадаємо, що завтра відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.