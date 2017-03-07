До Молдови відвезли документи на екстрадицію Чауса, - ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) особисто відвезли у Молдову документи на екстрадицію колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"У понеділок детективи НАБУ особисто відвезли документи на екстраиційний арешт у Кишинів, у прокуратуру Молдови", - зазначили виданню у САП.

Водночас джерела у правоохоронних органах повідомили виданню, що ситуація може бути непростою, оскільки є запит на екстрадицію, у Молдові на Чауса заведено кримінальну справу, і не виключено, що також є прохання про політичний притулок від нього.

У прокуратурі Молдови поки що не коментують, чи просив Чаус про політичний притулок.

Нагадаємо, що Роман Насіров погодився співпрацювати зі слідством і дозволити співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження.