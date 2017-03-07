ESA вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею

Європейський супутник Sentinel-2B для дистанційного зондування Землі у вівторок, 7 березня, був виведений на земну орбіту.

Супутник був запущений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в рамках програми Європейського космічного агентства (ESA) "Коперник" - найбільшої у світі програми моніторингу стану земного навколишнього середовища, передає DW.

Sentinel-2B є "близнюком" іншого супутника - Sentinel-2A, який був виведений на орбіту у 2015 році. Обидва супутники здійснюватимуть моніторинг земної кулі з двох протилежних боків планети та надсилатимуть фахівцям ESA знімки Землі високої роздільної здатності, а також інфрачервоні знімки поверхні планети. Таким чином ступники допомагатимуть вченим стежити, зокрема, за змінами у лісовому покрові Землі, а також за забрудненням Світового океану. Як зазначається у повідомленні ESA, тандем супутників надаватиме "безпрецедентні" знімки Землі.

Окрім Sentinel-2B та Sentinel-2A, в рамках програми "Коперник" працюють інші два супутники, оснащені радарами, які покликані фіксувати широкий спектр феноменів на кшталт руху айсбергів, проте також можуть здійснювати моніторинг нафтових плям у океані, а також незаконної вирубки лісів. У планах ESA - вивести на орбіту ще три супутники, які би збирали дані про Світовий океан та земну атмосферу. Крім цього, програма "Коперник" планує надавати різним державам дані щодо територій, уражених природними катастрофами, щоб допомогти рятувальникам.

Нагадаємо, створений в КПІ супутник запустять у космос у березні 2017 року.