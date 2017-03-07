Фріланд: Усі партії парламенту Канади підтримують надання допомоги Україні

Усі партії федерального парламенту Канади підтримують подальше надання допомоги Україні.
Таку думку висловила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на засіданні парламенту, повідомляє Укрінформ.
«Я переконана, що канадці з усіх партій: Консервативної, Ліберальної та Нової демократичної – солідарні у своїй підтримці України. Саме тому було одностайно схвалено Угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною», - сказала Фріланд.
За її словами, Україна має потужну підтримку і серед членів уряду. «Наш уряд, особисто я та прем'єр-міністр жорстко стоїмо на підтримку Україну, і українці знають це», - зазначила глава зовнішньополітичного відомства Канади.
Вона також нагадала, що Канада рішуче засуджує незаконну анексію Криму.
«Щодо незаконної анексії Росією Криму та агресії проти України, то ми засуджуємо їх», - наголосила Фріланд.
Нагадаємо, що Держдеп підтвердив підтримку України у боротьбі з агресією РФ.