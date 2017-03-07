ФРН закликала переобрати Туска головою Європейської Ради

Федеральний уряд Німеччини закликав підтримати кандидатуру польського політика Дональда Туска на другий термін на посаді президента Європейської ради, передає Deutsche Welle.

Як повідомляється, державний міністр в МЗС ФРН Міхаель Рот заявив, що Туск викликає довіру у глав держав та урядів багатьох країн-членів ЄС, тому він мав би залишитись на своїй посаді.

“Це чіткий сигнал, який мають зрозуміти ті, хто на даний момент має проблеми з переобранням Туска на посаду голови Європейської ради”, — наголосив Рот.

За його словами, щодо переобрання Туска є “очевидні застереження” з боку урядів Польщі та Угорщини.

Вибори президента Європейської ради відбудуться під час саміту ЄС 10 березня. Для переобрання Туска, чиї повноваження завершуються 31 травня, необхідна кваліфікована більшість голосів від країн-членів Євросоюзу.

Раніше президента Євроради обирали лише за підтримки уряду його країни.

Нагадаємо, що Качинський вважає Туска "німецьким кандидатом" на посаду глави Європейської ради.