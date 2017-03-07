Глава Мінфіну ФРН закликав ЄС до спільної позиції щодо Brexit

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив про необхідність того, аби 27 держав-членів Європейського Союзу "трималися разом" у переговорах щодо виходу Британії з ЄС, повідомляє Reuters.

Шойбле відзначив, переговори про вихід Великої Британії з ЄС будуть важкими і складними.

"Зараз важливо, щоб ми в ЄС-27 трималися разом", – сказав Шойбле, додавши, що було б важливо показати іншим країнам Євросоюзу переваги членства в ЄС, а не від виходу з Євросоюзу.

Шойбле, який сказав, що Німеччина відкрита для нових форм співпраці з Великою Британією, також заявив у минулому, що він хоче "розумного" виходу Британії для лондонського Сіті.

Нагадаємо, що Палата лордів Британії ускладнила законопроект про початок Brexit.