Кличко обіцяє реконструювати Поштову площу до початку Євробачення

Мер Києва Віталій Кличко оглянув Поштову площу, де наразі триває реконструкція.

За словами Кличка, буде на Поштовій площі буде розширена прогулянкова зона від Володимирського узвозу до набережної Дніпра, повідомляє прес-служба київського мера.

"До Євробачення ми відкриємо її у належному стані… І Поштова площа стане однією із точок, яка зв’яже туристичний маршрут від арки Дружби народів до Подолу. Також тут можна буде сісти на річковий трамвай, який теж запрацює в травні. Наше завдання – використовувати туристичний потенціал міста і ми продовжуємо працювати над тим, аби зробити Київ сучасним, комфортним європейським містом", - сказав він.

Крім того, на верхній частині пішохідної зони, що прилягає до Володимирського узвозу, встановлять скульптурну групу авторства Володимира Журавля. Це фігури чотирьох дітей – трьох хлопчиків та дівчинки - які запускають паперові кораблики Дніпром.

З початку реконструкції Поштової площі вже споруджено першу чергу естакади та тунельний шляхопровід; перекладені інженерні мережі - водопровід, дощова та господарча каналізації, тепломережа, газопровід, електричні мережі, мережі зв’язку. Також облаштовано верхні шари дорожнього покриття та встановлені дорожні знаки, проведений благоустрій набережної, частково встановлене зовнішнє освітлення об’єкту. Крім того, план реконструкції передбачає будівництво підземного пішохідного переходу через Боричів узвіз. Будуть прокладені нові інженерні мережі, відреставрований Поштовий будинок.