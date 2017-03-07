Лідери ФРН, Франції, Іспанії та Італії схвалили концепцію багатошвидкісної Європи

Лідери найбільших економік континентальної Європи схвалили концепцію багатошвидкісної Європи, в якій деякі країни могли б поглиблювати інтеграцію швидше, ніж інші.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр Іспанії Маріано Рахой і прем’єр Італії Паоло Джентілоні зустрілися в понеділок Версальському палаці для обговорення важливих питань навколо майбутнього Європи і яким шляхом вона повинен слідувати.

Зустріч відбулася за два тижні до святкування у Римі 60-річчя Римського договору, який відкрив шлях до європейської інтеграції.

Президент Франції підкреслив, що на зустрічі у Римі має бути визнання того, що Європа не може дозволити собі прийняти на віру досягнення останніх 60 років, таких як мир і права людини.

"Ми маємо не просто згадувати, разом ми повинні підтвердити нашу прихильність майбутньому", - сказав Олланд.

У свою чергу канцлер Німеччини заявила, що деяким країнам необхідно дозволити рухатися вперед, щоб просуватися швидше, ніж інші.

"Співпраця може бути відкрита для тих, хто відстає. Ми потребуємо більш сильної, більш згуртованої Європи ", - сказала Меркель.

Джентілоні між тим закликав до "більш інтегрованого Європейського Союзу", хоча і з "різними рівнями інтеграції". "Нам потрібна соціальна Європа, яка фокусується на інвестиції та зростанні", - сказав італійський прем’єр.

Прем’єр Іспанії серед чотирьох учасників зустріч був найбільшим прихильником більш глибокої інтеграції, яка передбачена четвертим варіантом в "Білій книзі" Єврокомісії, представленій минулого тижня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС схвалили створення Центру військового планування і управління закордонними небойовими операціями ЄС.