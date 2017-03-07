Мільйони сирійських дітей живуть у стані "токсичного стресу"

Мільйони сирійських дітей, імовірно, живуть у стані "токсичного стресу" через тривалий вплив жахів війни, повідомляє гуманітарна організація Save the Children ("Врятуймо дітей").

Якщо цим дітям не допомогти негайно, завдана цілому поколінню шкода може стати незворотною, зазначають в організації.

Як ідеться у доповіді, через стрес від війни у багатьох дітей зросла захворюваність на енурез, почастішали спроби самогубства й агресивна поведінка.

Висновки організації ґрунтуються на сотнях інтерв'ю, проведених у Сирії.

Це дослідження є найбільшим в області психічного здоров'я і добробуту дітей Сирії з початку війни, кажуть у Save the Children.

Конфлікт у країні почався 2011 року і забрав життя понад 300 тисяч людей.

У доповіді під назвою "Невидимі рани" (Invisible Wounds) йдеться про "страшну кризу психічного здоров'я серед дітей, що опинилися у пастці в Сирії".

В рамках дослідження співробітники організації поговорили із понад 450 людьми у семи з 14 провінцій, в тому числі з дітьми різного віку, батьками, вихователями, соціальними працівниками та співробітниками гуманітарних організацій і вчителями.

Основні висновки доповіді:

Майже всі діти і 84% дорослих сказали, що бомбардування й обстріли стали головною причиною психологічного стресу для дітей.

Дві третини дітей або були поранені, або втратили близьку людину, або їхній будинок розбомбили чи обстріляли.

71% опитаних сказали, що діти дедалі частіше страждають від частих енурезів і "мимовільних сечовипускань" - це симптоми токсичного стресу і посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

48% дорослих сказали, що бачили дітей, які втратили здатність говорити або почали заїкатися з початку війни.

Майже половина опитаних сказали, що діти "регулярно або завжди відчувають горе або зневіру".

Близько 2,3 млн дітей залишили Сирію і щонайменше 3 млн дітей у віці до шести років ніколи не бачили нічого, крім війни, наголосили автори доповіді.

Нагадаємо, щонайменше 876 цивільних осіб загинули минулого місяця в Сирії, в основному загиблі стали жертвами режиму Асада і його союзників.