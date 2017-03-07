Міністр оборони Канади повідомив про продовження навчань із ЗСУ

Міністр оборони Канади Харджит Саджан українською написав про продовження тренувальної військової місії Україні.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні міністр Христя Фріланд, і я оголосили, що Канада буде продовжувати свою військову тренувальну місію UNIFIER ("Об'єднувач") в Україні. Уряд Канади залишається відданим Україні та українському народу, який працює, щоб побудувати більш безпечну, стабільну і процвітаючу країну, і Канада продовжує залишатися на передньому краї реагування міжнародного співтовариства на російську агресію в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що в Україну на ротацію вирушили канадські військові інструктори.