Міноборони змінить бойовий статут ЗСУ

Міністерство оборони України розробляє зміни до бойового статуту сухопутних військ Збройних сил України.

Про це на брифінгу повідомила речник відомства Вікторія Кушнір, передає УНН.

“Наразі розробляються зміни до бойового статуту сухопутних військ ЗСУ у частині щодо врегулювання військової присутності у межах або у безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури”, — сказала Кушнір.

За її словами, незабаром в у Національному університеті оборони буде відкритий спеціалізований клас, який вивчатиме норми та принципи міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що міністр оборони Канади повідомив про продовження навчань із ЗСУ.