МІП займається вивченням фактів дезінформації та пропаганди РФ у Гаазі

Міністерство інформаційної політики України займається вивченням фактів дезінформації та пропаганди в словах російського представника у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де другий день проходять слухання за позовом України проти Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

«Вивчаємо факти дезінформації та пропаганди в словах російського представника на міжнародному суді в Гаазі. Говорить про те, що українські ЗСУ стріляли по житловим будинкам, порушували Мінські домовленості, а Росія взагалі не при чому і терористів там немає», – написав заступник міністра.

Він також зазначив, що Росія на суді використовує питання блокади, називаючи Україну саму «спонсором тероризму», а також заперечує результати розслідування JIT по MH17 і звинувачує Україну у використанні БУК-М1.

Нагадаємо, що Глава української делегації у Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль наголосила на важливості спростування маніпуляцій, висловлених Росією під час слухань у Гаазі.