НАБУ розслідує справи на більш ніж 83 млрд грн збитків

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) станом на кінець лютого 2017 року розслідувало справи на понад 83 млрд гривень збитків у результаті корупційних дій.

Такі дані оприлюднила прес-служба відомства.

"Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування 272 кримінальних проваджень. Загальна сума збитків, заподіяних внаслідок корупційних кримінальних злочинів, які розслідуються в Бюро, становить понад 83 млрд грн", - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому наголошується, що в суд на даний момент направлено 52 обвинувальних акта щодо 79 осіб.

Також у НАБУ підкреслили, що з початку розслідувань (у грудні 2015 року) 169 особам було повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що Роман Насіров погодився співпрацювати зі слідством і дозволити співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження.