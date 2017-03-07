Найбільший у світі благодійний фонд Карітас закликає долучитися до акції "Великодня пожертва"

З початком Великого посту Карітас України розпочав благодійну акцію «Великодня пожертва». Ініціатори акції вважають, що відмовившись від зайвих розваг чи витрат на час посту можна створити свято для тих, хто цього дуже потребує. «Зекономлені» кошти на похід в кіно, придбання попкорну чи кави, додаткової шоколадки чи можливо пляшки алкоголю стануть чудовим прикладного справжнього християнського милосердя.

За кошти, зібрані під час акції, регіональні представництва Карітасу будуть закуповувати набори продуктів, що традиційно входять до великоднього кошика, котрі будуть передані потребуючим – скрізь, де люди потребують тепла, добра, підтримки та трошечки дива. Небайдужі люди зможуть відчути свою причетність до добрих справ, аби справді гідно зустріти світлий празник Христового Воскресіння.

Карітас опікується сиротами, неповносправними, самотніми пенсіонерами, переселенцями, що змушені були залишити рідний дім чи дітьми з родин, чий батько віддав своє життя, захищаючи Україну. Благодійний фонд звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти поставити на столи цих родин великодні кошики, які стануть тим промінчиком добра, який освітить їхнє нелегке життя. Спільними діями ми створимо диво – навіть невелика пожертва зможе допомогти у цьому і святкові смачні паски зможуть покуштувати всі наші підопічні.

Взявши у місцевому відділенні благодійного фонду Карітас України скриньку для благодійних пожертв на час посту або переказавши кошти на рахунок, ви можете допомогти потребуючим і одночасно з тим, вповні підготуватись до Світлого празника Христового Воскресіння.

Банківські реквізити Карітасу України:

р/р 2600801913626 в Центральна Філія ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365,

Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України», ЄДРПОУ 21695710.

*призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність

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"Карітас України" є частиною найбільшої у світі мережі благодійних організацій CaritasInternationalis, що налічує 120-річну історію та об’єднує понад 160 національних Карітасів, які допомагають мільйонам потребуючих людей у майже 200 країнах світу. Упродовж 24 років "Карітас України" надає матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу сотням тисяч потребуючих людей, незалежно від віросповідання, соціального становища, етнічного походження, статі чи віку. Сьогодні майже 1 000 працівників та волонтерів працюють на базі понад 20 регіональних організацій у 16 областях України.