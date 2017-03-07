Організатори Євробачення призначили креативного директора конкурсу

Креативним директором подій, що відбуватимуться в рамках проведення цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, став Сергій Проскурня.

Про це повідомляється на сайті телеканалу UA:Перший.

"Креативним директором подій в рамках проведення цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу став Сергій Проскурня", - йдеться у повідомленні.

У рамках Євробачення-2017 Проскурня відповідатиме за творчу концепцію та художнє представлення таких подій, як Червона доріжка та Церемонія відкриття (The Red Carpet Eventand Opening Ceremony), Євромістечко (Eurovillage), Євроклуб (Euroclub), вечірка закриття (Afterparty). Він також координуватиме заходи Євробачення на Софіївській, Поштовій, Контрактовій, Троїцькій площах, на території меморіалу Київська фортеця та на локаціях навколо МВЦ.

До роботи над організацією Євробачення Проскурня долучився ще влітку минулого року під час конкурсу заявок на місто-господаря – входив до складу оргкомітету, що розглядав пропозиції від міст, які бажали приймати у себе навесні 2017 року Євробачення. "Ще вісім місяців тому я розумів, що доведеться активно стати до роботи. Ми повинні взяти по максимуму від проведення такого міжнародного форуму. Я дуже радий долучитися до цієї масштабної події", – сказав новий креативний директор конкурсу.