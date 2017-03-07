Переможцем конкурсу директора люстраційного департаменту Мін'юсту став Пеховський

Конкурсна комісія визначила переможця конкурсу на зайняття посади директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. Результати конкурсу оприлюднені на офіційному сайті Мін'юсту.

Як зазначається, з результатом 19,6 бала перемогу у конкурсі отримав Андрій Пеховський.

Друге місце у змаганні за посаду директора люстраційного департаменту зайняв Роман Албєгов. Він набрав 19,2 балів.

Як відомо, перед початком конкурсу у Мін'юсті повідомили, що на посаду директора департаменту з люстрації претендує 13 людей.

Нагадаємо, у грудні Дмитро Загарія очолив нове управління з протидії корупції і люстрації НПУ.