Північна Корея заборонила малайзійцям залишати країну

Корейська народно-демократична республіка у вівторок, 7 березня, заборонила громадянам Малайзії, які перебувають у КНДР, залишати її межі. Малайзія на це відповіла дзеркальними заходами, заборонивши громадянам Північної Кореї залишати Малайзію.

Цей конфлікт став прямим наслідком убивства в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чен Нама, брата по батьку нинішнього глави КНДР Кім Чен Ина.

"Всім малайзійським громадянам, які перебувають в КНДР, тимчасово заборонено залишати країну до того часу, поки інцидент, який трапився в Малайзії, не буде в належному порядку роз'яснено", - йдеться в повідомленні МЗС КНДР.

Прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак рішуче засудив цей крок Пхеньяна, заявивши, що КНДР використовує громадян його країни як заручників. Він повідомив, що поліції Малайзії було також наказано не випускати з країни громадян КНДР, "допоки ми не переконаємось у безпеці всіх малайзійців у Північній Кореї". За даними Малайзії, на території КНДР перебуває 11 її громадян. Натомість у Малайзії працює близько однієї тисячі північнокорейців.

Кім Чен Нам, який жив за кордоном та був відомий своїми публічними висловлюваннями проти династичного успадкування посади керівника КНДР, був убитий 13 лютого. Він був, імовірно, отруєний в аеропорту Куала-Лумпура двома жінками, яких підозрюють у шпигунстві на користь Північної Кореї, і помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, 2 березня влада Малайзії скасувала безвізовий в'їзд на територію країни для громадян Північної Кореї з міркувань безпеки.