Посольства США та ЄС привітали рішення суду щодо Насірова

Представництво ЄС і США надали схвальну оцінку останнім діям Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у заяві дипломатичних відомств, оприлюдненій на сторінці Представництва ЄС у Facebook.

"Ми схвалюємо усе дієві зусилля Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із реалізації наданих їм повноважень" - йдеться у заяві.

"Ми вітаємо судові рішення, ухвалені вранці 7 березня, але відзначаємо, що події кількох останніх днів підтверджують потребу мати спеціалізований антикорупційний суд" - наголосили в ЄС і США.

У цьому контексті в заяві підкреслюється важливість незалежного аудиту НАБУ.

Дипломатичні відомства зазначають, що досягнення успіху у боротьбі з корупцією критично важливе для України як у контексті виконання вимог Майдану, так і заради залучення прямих іноземних інвестицій, необхідних для розвитку української економіки.

Нагадаємо, що Роман Насіров погодився співпрацювати зі слідством і дозволити співробітникам НАБУ та САП цілодобово вести за ним спостереження.