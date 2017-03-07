Рівненські волонтери скаржаться на роботу Мінсоцполітики

Рівненські волонтери обурені діями Мінсоцполітики. Проблема в тому, що зараз їм значно складніше доправляти в зону АТО автомобілі. А вони на передовій необхідні. Тим часом профільна робоча група при міністерстві затягує процес оформлення цього транспорту, як гуманітарного вантажу, пояснюють активісти.

Річ у тім, що саме рівненські волонтери – одні з тих, хто доправляв на передову чи не найбільше автівок. Так, до 2016 року в співпраці з іншими фондами активісти ГО «Допомога армії - Рівне» завезли в зону АТО 300 машин. Однак тоді процедури розмитнення як такої вони не проходили. Ситуація змінилася з початку минулого року. Авто для АТО почали завозити, як гуманітарну допомогу.

«Коли ми стали тісніше займатися доправленням автомобілів у зону АТО, виникали деякі питання щодо збереження їх цілісності. Тоді то разом із іншими громадськими організаціями вирішили зробити так, щоб ця техніка заходила в Україну легально, її можна було поставити на облік у військовій частині і, відповідно, за це несли б відповідальність. Для цього розробили пакет документів і, зрештою, ми змогли ввозити автомобілі для АТО як гуманітарну допомогу через Мінсоцполітики. На початках все було чудово. Подавали пакети документів, виносили рішення, автомобілі проходили розмитнення, ставилися на облік. Але так тривало до певного часу», - розповідає волонтер ГО «Допомога Армії -Рівне» Олександр Гребенюк. Потім процедуру почали затягувати. Зокрема, вимагати додаткові документи, їх переклади.

Дійшло до того, що цього до кінця лютого рішень щодо автомобілів для АТО не ухвалювали. Нині найбільшу проблему в доправленні техніки в зону АТО створюють у Мінсоцполітики, вважають волонтери.

Тим часом бійцям, які зараз на сході, автомобілі дуже потрібні, переконує представник обласної ветеранської спілки учасників АТО Рівненщини, полковник Ігор Батинчук. За словами військового, тільки в його частині завдяки «ДАРу» було більше 30 волонтерських машин.

«За період перебування в зоні АТО переконався, що вся логістика здійснювалася саме на волонтерських машинах. Їх можна було побачити по всій лінії зіткнення. А такому авто, як «Фольксваген Транспортер» після цієї війни треба буде поставити пам’ятник. Бо ця машина забезпечувала і боєприпасами, і привозила продукти особовому складу, який знаходився у відриві від основних сил. Зараз на території краєзнавчого музею можна побачити «Течик» із моєї частини, який був підірваний на фугасі. Тоді загинув наш боєць… - розповідає Ігор Батинчук. – Взагалі для тих, хто зараз на сході, величезне значення мають волонтерські машини».

Тож щоб врегулювати ситуацію, рівненські волонтери, спільно з іншими всеукраїнськими громадськими організаціями та благодійними фондами звернулися до Прем’єр-міністра України.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне