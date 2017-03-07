САП оскаржить суму визначеної судом застави за Насірова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Соломянського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Про це передає УНН.

“Водночас зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом’янського районного суду міста Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу — грошової застави — ми будемо притримуватися наших початкових вимог в 2 млрд грн для того, щоби розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов’язків”, — сказав заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, наразі у рамках кримінального провадження щодо Насірова відбуваються слідчі дії, спрямовані на якнайшвидше завершення досудового розслідування в строки, визначені законодавством.

При цьому Холодницький підкреслив, що зараз можна тільки здогадуватися, кому вигідні публічні нападки на роботу антикорупційних органів.

Нагадаємо, що суд заарештував Насірова на 60 днів.