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СБУ викрила багатомільйонну схему розкрадання майна працівниками залізниці

7 березня, 2017 - 09:43
Фото з архіву "Дня"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили у Києві багатомільйонну схему розкрадання майна працівниками Південно-західної залізниці.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

"Правоохоронці встановили, що керівники середньої ланки спільно з підлеглими систематично зливали та реалізовували комерційним структурам паливно-мастильні матеріали, призначені для роботи локомотивів. Щодня зі складів пасажирської станції ділки вивозили майже дві тонни дизельного пального. Щомісячні втрати залізниці, за висновками профільних експертів, становили один мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали сімох працівників залізниці безпосередньо під час відбору палива з локомотивів.

Пiд час обшукiв у спеціально орендованих ділками для реалізації оборудки складських приміщеннях правоохоронці вилучили близько чотирьох тонн раніше злитого дизельного пального.

Наразі відбуваються обшуки в адмiнiстративних будiвлях Південно-західної залізниці та за місцями проживання фігурантів оборудки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що СБУ викрила на Херсонщині підприємство, що фінансувало бойовиків.

Джерело: День
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