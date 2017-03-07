Швейцарію сколихнув найпотужніший за останні роки землетрус

У ніч на вівторок у Швейцарії стався землетрус магнітудою 4,6 за шкалою Ріхтера, який виявився найсильнішим за останні роки в країні.

Про це повідомляє Swissinfo.

За даними швейцарської сейсмологічної служби, перші поштовхи були зафіксовані о 21.12 в кантоні Швиц. Пізніше поштовхи зафіксували неподалік міста Лінталь в кантоні Гларус, де був епіцентр землетрусу.

Землетруси такої магнітуди можуть спричиняти середнього розміру руйнування.

Поліція кантону Швиц повідомила, що отримала 25 телефонних дзвінків від схвильованих мешканців. У кантоні Гларус поліція також отримала десятки дзвінків, однак про руйнування не повідомляється.

Зазначається, що землетрус відчувався і в північній Італії.