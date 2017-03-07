США розміщують у Південній Кореї комплекси протиракетної оборони

Сполучені Штати Америки почали розміщувати в Південній Кореї високотехнологічні комплекси протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), заявили у вівторок, 7 березня, в об'єднаному командуванні збройних сил США в зоні Тихого океану.

Попри заперечення щодо розміщення комплексів з боку Китаю, США наполягають, що системи THAAD мають "винятково оборонні можливості" та не становлять загрози сусіднім державам у регіоні.

Інформація про розміщення комплексів з'явилась лише через кілька годин після того, як Північна Корея оголосила, що вона провела випробування ракет, метою яких було відпрацювання нанесення удару по військовим базам США у Японії.

"Провокаційні дії Північної Кореї, які тривають, включаючи вчорашній запуск ракет, лише підтверджує правильність минулорічного рішення нашого альянсу розмістити THAAD у Південній Кореї", - заявив командувач збройних сил США в зоні Тихого океану Гаррі Гарріс, слова якого наводить агентство dpa.

Нагадаємо, вчора Північна Корея здійснила черговий тестовий запуск балістичних ракет. За даними міністерства оборони Південної Кореї, запуски ракет відбулись у Японському морі, загалом було випущено 4 балістичних ракети, 3 з яких впали у море недалеко від узбережжя Японії.