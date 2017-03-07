Суд ООН у Гаазі продовжив розгляд позову України проти РФ

Міжнародний суд ООН в Гаазі продовжив слухання за позовом України проти Росії, російська сторона у вівторок представить свої аргументи, передає УНН.

Слухання про застосування тимчасових заходів розпочалися у понеділок і триватимуть чотири дні. Україна представила аргументи в понеділок, 6 березня, та представить їх ще в середу, 8 березня.

Російська Федерація представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, та в четвер, 9 березня.

Додамо, у запиті щодо запобіжних заходів Україна просить суд зобов'язати РФ припинити порушення міжнародного права.

Зокрема, Україна звертається до суду з клопотанням зобов'язати РФ забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити постачання зброї до України, зупинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматись від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.

Нагадаємо, що офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль заявила, що тактика Російської Федерації в Україні включає підтримку тероризму та пропаганди.