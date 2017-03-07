Суд заарештував Насірова на 60 днів

Солом'янський районний суд Києва обрав тимчасово відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Таким чином, суддя Олександр Бобровник частково задовольнив вимоги прокуратури, яка пропонувала призначити заставу в розмірі 2 млрд грн.

У разі, якщо застава у розмірі 100 млн грн буде внесена, то Насіров зможе вийти з-під арешту, але повинен буде здати паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня до будівлі суду пропустили лікарів.

Напередодні судове засідання у справі Насірова перенесли на 6 березня в Апеляційний суд для того, щоб розглянули заяву про відвід судді, що розглядав клопотання про запобіжний захід. Однак, активісти заблокували виїзд із Солом'янського райсуду. Більше 200 осіб зібралися під стінами установи.

У НАБУ заявили, що залишатимуться в суді до поновлення розгляду справи Насірова.