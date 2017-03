Трамп звинуватив Обаму в тому, що РФ окупувала Крим

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Барака Обаму у тому, що саме він начебто дозволив Росії наростити кількість ракет і відібрати Крим.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"За вісім років, протягом яких Росією "керував" президент Обама, вона ставала все сильнішою і сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет" - заявив він.

Нагадаємо, що Трамп закликав Конгрес перевірити Обаму на зловживання владою.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.